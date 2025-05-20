В Авито рассказали, какую работу ищут тюменские подростки

Исследование размещенных на Авито Работа резюме за первый квартал 2025 года показало что подростки Тюменской области в 2,3 раза чаще чем в прошлогоднем первом квартале стали искать работу, зарплатные ожидания в среднем составили 25 рублей в месяц при частичной занятости.

Аналитики Авито Работы проанализировали динамику количества резюме соискателей в возрастной группе 14-17 лет. По мнению экспертов, такой рост во многом отражает стремление молодежи к самостоятельности: подростки хотят не только зарабатывать свои первые деньги, но и получить опыт работы. Особенно активно этот процесс идет в период каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени.

Заметнее всего вырос интерес к позиции продавца-кассира: количество резюме в I квартале 2025 года выросло на 100%, в среднем ребята рассчитывают на зарплату в 30 тысяч рублей за месяц. В этой работе привлекает гибкий график, частичная занятость и нетребовательность работодателя к спецобразованию и опыта.

На втором месте по росту резюме - почтальон, их стало на 54% больше. Зарплатные ожидания - 20 тысяч рублей в месяц.

На 50% выросло количество резюме юных кандидатов на место фотографа. Такие соискатели хотели бы получать зарплату 50 тысяч рублей в месяц. Также год к году подростки Тюменской области стали активнее проявлять интерес к работе мастером ногтевого сервиса (+13%).