Абатские леса закроют до июля из-за обработки от непарного шелкопряда

В Абатском районе обработают более 2 700 гектаров леса для защиты от непарного шелкопряда, где в прошлом голу обнаружили крупный очаг вредителя, сообщили в информационном центре правительства ТО.

Перед обработкой лесопатологи обследовали очаг. Они уточнили численность и масштаб распространения насекомого после зимовки. Специалисты департамента лесного комплекса Тюменской области осмотрели по 10 модельных деревьев на 11 контрольных участках и посчитали, сколько кладок на каждом дереве, сколько яиц в кладке и сколько из них выглядят здоровыми.

Специалисты выяснили, что почти 97% яиц успешно перезимовали. Принято решение обработать территорию наземным способом с применением биологического препарата, безопасного для окружающей среды.

Непарный шелкопряд повреждает 300 лиственных пород деревьев, среди которых береза, дуб, тополь, липа, ива, осина. Также плодовые — яблоня, груша, слива.

Постановление Правительства Тюменской области, в соответствии с которым на территории Абатского лесничества запрещено посещение лесов и въезд туда транспортных средств, подписал губернатор Александр Моор. Кроме того, запрещается сбор грибов, выпас скота, сбор плодов, ягод, лекарственных трав по 29 июня 2025 года. Дороги, ведущие на лесные участки, будут перекрыты. За соблюдением запрета станут следить патрули.