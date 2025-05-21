В Тюменской области началась подготовка к новому отопительному сезону

Во всех муниципальных образованиях Тюменской области к 20 мая завершился отопительный сезон, и теперь стартуют работы по подготовке к следующему отопительному периоду. О том, какой объем планируют выполнить к осени, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.

В Тюмени запланирован ремонт и замена сетей теплоснабжения общей протяжённостью более 17 км, будет построено 5 км сетей. В двух котельных специалисты УСТЭК выполнят реконструкцию. Также запланированы работы по котельным, насосным станциям и центральным тепловым пунктам.

В Тобольске запланирована реконструкция магистральных тепловых сетей диаметром 720 и 1000 мм, модернизация центрального теплового пункта с установкой современного оборудования и систем учёта потребления теплоносителя. По ул. Радищева сотрудники СУЭНКО выполнят капремонт теплотрассы с пересечением ул. Октябрьской протяженностью более 500 м.

В Ишиме готовятся модернизировать 5 котельных с заменой котлов, насосного оборудования и дымовых труб для увеличения мощности и устойчивого теплоснабжения жилых домов и социальных объектов. Это позволит в перспективе подключать к ним новые объекты. Реконструкцию тепловых сетей выполнят на ул. 30 Лет ВЛКСМ и ул. Свердлова, чтобы обеспечить качественным теплом и горячей водой в жилые районы. Ещё порядка 800 м сетей планируют обновить от действующих котельных.

В Заводоуковске в рамках подготовки к зимнему сезону модернизируют котельную №17, заменят оборудование на энергоэффективное. Она обеспечивает обогрев 17 домов и медицинского корпуса. Также запланирован ремонт теплотрассы от котельной №12 до пер. Солнечный.

В Ялуторовске предусмотрены работы по модернизации 4 котельных с установкой современного теплообменного и насосного оборудования. Кроме того, предусмотрена замена тепловых сетей от котельной №28 до дома по ул. Дзержинского, 1, а также замена сетей горячего водоснабжения на пр. Анисимовский.

В муниципалитетах будут организованы работы по подготовке сетей электро-, водоснабжения и водоотведения. Так в Тюмени предусмотрен капитальный ремонт 250 километров линий электропередачи и 630 трансформаторных подстанций. ООО "Тюмень Водоканал" обновит 18 километров водопровода и 19 километров канализации.

Планы ремонтов свёрстаны с учётом анализа прохождения предыдущих отопительных периодов, отметили в профильном департаменте.