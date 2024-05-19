Лучших экспортеров выбрали в Тюменской области

Тюменские предприятия поставляют свою продукцию они как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. По итогам деятельности за год в регионе определили лучших экспортеров. –

- Сейчас наши основные деловые партнеры находятся в Беларуси и Казахстане. Именно туда мы отправляем отремонтированные газотурбинное оборудование. На ближайшее будущее можно предположить, что потребность в таких работах будет только расти и вполне возможно появятся заказчики из других стран, рассказал Павел Гончаров, генеральный директор НПО "Базовое машиностроение", которое стало экспортером года в сфере машиностроения.

По итогам регионального этапа конкурса "Экспортер года - 2024" лучших выявили в 12 номинациях:Экспортер года в сфере промышленности — ООО "Армотех";В сфере базовой продукции агропромышленного комплекса — ООО "Заводоуковский маслозавод";В сфере услуг — ООО "Новые технологии севера";В сфере машиностроения — ООО НПО "Базовое машиностроение";Трейдер года — ООО "ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС";В сфере готового продовольствия (высокие переделы) и прорыв года — ООО "ВИВА".

Лучшая женщина-экспортер — Екатерина Истомина (гендиректор ООО "ОКЕЙЧ");В сфере электронной торговли — ИП Антоненко Е. В.;Новая география — ООО "Боровская бумажная компания";Молодой предприниматель-экспортер — ООО "ТюменьНефтеТехнологии".

В сфере базовой продукции агропромышленного комплекса среди крупного бизнеса — АО "Аминосиб";Новая география среди крупного бизнеса — АО "Аминосиб", сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.