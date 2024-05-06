Около 400 жилых домов подтоплены в Тюменской области

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка Казанского района снизился на 5 сантиметров - до 815 (критический 800 см), в городе Ишиме минус 19 сантиметров - до 991 сантиметра (критический 850 см), в районе села Абатское - минус 11 сантиметров - 1 223 (критический 960 см), в Викуловском районе продолжает расти - плюс 2 см, до 1168 (критический 1000 см).

В 48 населенных пунктах региона остаются подтопленными 392 жилых дома, 345 дачных домов, 3 241 приусадебный участок, 36 участков автодорог, сообщает МЧС РФ.