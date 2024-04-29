В Абатском районе, где Ишим поднялся на 12,15 м, сохраняется сложная паводковая обстановка

Тюменская область продолжается защищать города и села от половодья на реках Ишим и Тобол.

Река Ишим, по данным МЧС РФ на утро 29 апреля, в районе села Ильинка пошла на спад - уровень воды в реке составляет 862 сантиметра. В городе Ишиме на фоне второй волны паводка вода поднялась на 8 сантиметров - до 10,45 м. В районе села Абатское за сутки вода прибыла еще на 6 сантиметров - до 12,14 м, сейчас - 12,15 м.

В Абатском районе сотрудники МЧС России усилили патрулирование временных земляных насыпей вдоль федеральной автодороги Р-402.

В 32 населенных пунктах остаются подтопленными 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 9 низководных мостов, 22 участка автодорог.

Спасатели МЧС России перевозят людей из отрезанных водой деревень и сел, их домашних питомцев, доставляют продукты питания и медикаменты.