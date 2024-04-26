На Ишим идет вторая волна паводка

Рост уровня воды в реке Ишим у города Ишима и его притоке Карасуль в черте города продолжится по 3 мая, штормовое предупреждение о сохранении опасного явления и вторичном подъеме уровня воды опубликовало Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с информацией, полученной утром 25 апреля из Казгидромета по состоянию на 08 ч. 25 апреля на реке Ишим территории Республики Казахстан у Петропавловска, интенсивность роста уровня воды за последние сутки увеличилась. В связи с чем рост уровня воды у города Ишима может продолжиться до отметок 1035-1055 см. Спад уровня воды начнётся с 4 мая. Ниже отметки ОЯ (опасное явления) уровень воды снизится предположительно с 12 по 16 мая", - отмечается в сообщении.

Максимальный подъем уровня реки в городе Ишиме зафиксирован 22 апреля на отметке в 1064 см. После этого началось постепенное снижение - на утро 26 апреля уровень воды по гидропосту в Ишиме - 1024 см (- 4 см за сутки).

Тем временем в селе Ильинка Казанского района второй день наблюдается рост: за минувшие сутки - +8 см, уровень воды поднялся до 852 (критический 800 см), на утро 25 апреля за сутки было +2 см.