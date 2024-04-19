Над Ишимом провели молебен об избавлении от наводнения

17 апреля по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона, по инициативе властей города и верующих людей был совершен облет Ишима.

Секретарь епархии иеромонах Стефан (Лысенко) и благочинный центрального округа протоиерей Александр Чурсин с диаконом Александром Черных совершили молебеное пение о избавлении от наводнения на борту самолета.

За последние сутки вода в реке прибыла на 2,38 и и на утро пятницы уровень воды достиг 6,9 метра. В 3016 году в пик он превысил 9,8 метра. В этом году, согласно прогнозам, исторический максимум может буть превышен на 2 метра.