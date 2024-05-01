Как изготовить декоративные изделия из соли и муки

Татьяна Петровских, увлекающаяся лепкой изделий из соленого теста, рассказала о своем хобби. Для своих поделок использует все, что подвернется под руку. Для ее творческого увлечения необязательно иметь мастерскую, искать поставщиков, изучать компоненты материала.

Для начала достаточно стакана соли, стакана муки и половины стакана обычной водопроводной воды. Сухие компоненты смешиваются в любой миске, заливаются прохладной водой, после чего замешивается обычное тесто. По словам эксперта, соль можно брать любую в зависимости от того, хотите ли вы получить однородную текстуру изделия или шероховатую. Для шероховатой с вкраплениями лучше подойдет соль крупного помола, а для гладкой – мелкого. Консистенция теста должна быть не липкой и не рассыпчатой. При этом ее можно менять, добавляя воды или муки с солью. Тесто должно быть достаточно крутым, чтобы лепить из него было удобно.

Тюменка поделилась небольшой хитростью: чтобы тесто в процессе работы не крошилось в руках, оно должно быть "настоявшимся". Для этого его можно определенное время "выдержать": скатать из теста шар, накрыть чистым полотенцем или салфеткой и дать ему несколько часов постоять. После этого можно начинать лепить.

Если нужно скрепить детали, хорошо подойдут спички или зубочистки. Глаза фигурок можно делать из перца-горошка. Скреплять детали лучше в процессе работы, пока тесто липкое. Мелкие части обычно не нуждаются в дополнительном сцеплении, а вот о крупных лучше позаботиться заранее, воткнув в детали зубочистки. После просушки будет возможность укрепить их с помощью клея. Если планируется объемное изделие, то его лучше сделать полым внутри. Для этого можно скатать фольгу в ту форму, которая подойдет, и уже сверху налепить тесто. Обычно цельно слепленные объемные изделия при сушке трескаются и выглядят неэстетично, сообщает Тюменская область сегодня.