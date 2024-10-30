Выставку к 160-летию художника Сергея Иванова откроют в Тюмени

В Тюмени откроется единственная в России выставка к 160-летию художника Сергея Иванова, посетителям будет представлено 250 работ живописи и графики, отражающие творческую эволюцию известного художника-передвижника, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Произведения Сергея Иванова хранятся в ведущих музеях страны, но ни в одной из коллекций нет настолько комплексного собрания, охватывающего все периоды и темы творчества художника, как в Тюменском музейно-просветительском объединении (83 работы живописи и 194 – графики).

В рамках экспозиции впервые планируется показать наиболее полный спектр произведений автора и комплекс архивных документов, связанных с передачей картины "В лесу" Тобольскому губернскому музею. Также будут представлены работы Иванова из фондов Государственного Русского музея, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, и предметы, хранящиеся в собрании потомков художника.

Выставка "Другой Иванов. К 160-летию Сергея Васильевича Иванова" откроется 7 ноября в 17:00 в Музейном комплексе имени Ивана Словцова (ул. Советская, 63).