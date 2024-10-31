Тюменские медики консультируют пациентов в Telegram и Viber

При опасных для жизни состояниях нужно звонить по сотовому телефону на 103 или со стационарного на 03. В остальных ситуациях врач может проконсультировать в Telegram и Viber, рассказала заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Ольга Качановская.

По вопросам работы дежурных стационаров и оказания помощи в ситуациях, не требующих выезда бригады медиков, тюменцы могут писать в Telegram по новому номеру +7 (922) 264-54-08 или в Viber по уже всем знакомому номеру +7 (922) 264-33-67.

Консультируя по телефону, врач задает вопросы, узнает о симптомах и дает рекомендации по дальнейшим действиям или лечению. Основные вопросы, с которыми обращаются тюменцы – это как снизить температуру, артериальное давление, куда лучше самостоятельно обратиться за помощью – на фильтр поликлиники или дежурный стационар.

"Почувствовали ухудшение состояния – напишите. У ребенка вдруг поднялась температура, и мама немножко запаниковала, врача вроде бы вызвала из поликлиники, но его нужно какое-то время ждать. Или у человека повысилось артериальное давление, он уже что-то принял и не знает, как ещё себе помочь и через какое время можно вновь принимать лекарства, чтобы улучшить самочувствие. Во всех этих ситуациях мы поможем, подскажем и поддержим", – сказала врач Ольга Качановская.

На сообщения в Telegram и Viber врач оперативного отдела отвечает после того, как решит все важные и срочные вопросы с бригадами и с вызовами, где пациенты находятся в жизнеугрожающих состояниях, пояснили в депздраве ТО.