Минстрой РФ: почти для 287 тысяч жителей Тюмени улучшилось качество ЖКУ

В Уральском федеральном округе качество коммунальных услуг улучшилось для 1,4 млн человек, в том числе около 287 тысяч жителей города Тюмени, сообщили в Фонде развития территорий.

Модернизация коммунальной инфраструктуры УрФО ведется по программам субсидирования из федерального бюджета, а также с привлечением льготных займов из средств ФНБ.

"Модернизация коммунальной инфраструктуры – одна из важнейших задач по повышению качества коммунальных услуг. В Уральском федеральном округе благодаря реализации этих программ с 2022 года качество коммунальных услуг улучшилось для порядка 1,4 млн человек. Это результат обновления почти 340 км инженерных сетей и ввода в эксплуатацию четырех котельных", - отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Куратором этих программ выступает Минстрой России, оператором – Фонд развития территорий.

"Лидером среди регионов Уральского федерального округа по наибольшему количеству человек, для которых улучшилось качество коммунальных услуг, стала Свердловская область - 346,7 тыс. человек. В регионе модернизировали 184,7 км инженерных сетей, а также реконструировали газовую котельную в городе Каменске-Уральском. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где благодаря вводу 48,2 км сетей улучшилось качество жизни 294,2 тыс. человек. На третьем месте Тюменская область, где в результате ввода 17,7 км сетей и котельной в Тюмени качество ЖКУ улучшилось для 286,9 тыс. человек", - сказал генеральный директор ППК "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.

С 2025 года в регионах стартует федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Его формирование находится на завершающей стадии.