Ишимские ветераны собрали дорогим землякам - участникам СВО новую партию гумпомощи

Очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО собрал Ишимский городской совет ветеранов, в посылках – 100 тактических теплоизолирующих ковриков-"пятиточечников", 23 маскировочные сети, 15 плащ-палаток, 2 бензопилы, 11 килограммов чеснока.

Также неравнодушные пенсионеры Ишима собрали для воинов-сибиряков продукты питания и промышленные товары.

"Все понимают насколько сложно там нашим ребятам – защитникам Отечества. Радует и то, что многие пенсионеры вовлекают в благотворительную работу своих детей, внуков, которые тоже очень ответственно относятся к порученному делу, осознавая, что вносят посильный вклад в приближение Победы", – прокомментировали в ветеранской организации.

Гуманитарный груз передан командованию воинской части для отправки в зону СВО.