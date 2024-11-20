В Тюменской области стартовал конкурс сочинений "Без срока давности"

Региональный этап Международного конкурса сочинений "Без срока давности", посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне стартовал в Тюменской области.

Участвовать в конкурсе могут ученики 5-11 классы и обучающиеся в техникумах и колледжах. У конкурса четыре этапа. Первый - школьный 0- проводится до 19 января 2025 года, далее муниципальный этап - он пройдет с 20 января по 5 февраля, на региональный этап работы принимаются до 6 февраля. С 7 по 17 февраля конкурсная комиссия будет оценивать работы, определит победителей регионального этапа, составит рейтинговые списки и отправит работы победителей на федеральный этап. Федеральный этап продлится с 18 февраля по 17 марта.

Конкурс проводит Минпросвещения РФ совместно с властями регионов, осуществляющих государственное управление в сфере образования. В Тюменской области региональный этап организует и проводит Тюменский областной государственный институт развития регионального образования при поддержке департамента образования и науки.

По данным организаторов, конкурс проводится в целях сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В задачах конкурса - воспитание уважения к памяти о героических и трагических событиях войны, приобщение детей и молодежи к изучению историй, связанных с проявлением геноцида мирного населения. Сочинения должны быть в прозе, среди тем есть тема "Моя семья в годы войны". Подробности о конкурсе тут.