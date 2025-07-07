Юрий Медяник рассказал, почему для открытия "Лета в Тобольском кремле" выбран такой репертуар

Шестнадцатый по счету музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" открылся привычным опен-эйром на Красной площади 5 июля, в концерте совместно с Тюменским филармоническим оркестром выступили звезды мировой оперной сцены, перед открытием художественный руководитель фестиваля, художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник ответил на вопросы журналистов о репертуаре и исполнителях.

"Программа концерта будет приятным сюрпризом для тех, кто любит классическую академическую музыку. Участие таких артистов, как Ильдар Абдразаков, Анастасия Сагайдак, Кирилл Белов и Екатерина Сергеева, — для нас большая удача. Сегодняшнее музыкальное событие напрямую связано с историей. И программа сегодняшнего концерта, программа концерта-открытия — это путешествие по истории музыки. Мы не обходим вниманием музыку западноевропейскую, понимая, что русская музыка и музыка западноевропейская неразрывно связаны в течение нескольких веков. Мы уделяем особое внимание музыке ХХ века и композиторам ХХ века, в частности, музыке Александры Николаевны Пахмутовой. В завершение концерта будет сюрприз, которому будут удивлены все любители классической музыки, а также те, кто был рожден в Тюмени. С первых слов этого произведения они насладятся сочетанием музыки и тематики, которая будет неразрывно связана именно с Тюменью"", - рассказал Медяник.

Заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии, дважды обладатель Грэмми Ильдар Абдразаков счел честью для себя участвовать в фестивале "Лето в Тобольском кремле" и открывать 16-й сезон."Когда публика отвечает овациями стоя — это самая лучшая награда для артиста. Значит, наше выступление нашло отклик в сердцах зрителей. Благодарю жителей Тобольска за теплый прием и маэстро Юрия Медяника за приглашение. Фестиваль, бережно сохраняющий музыкальные традиции, заслуживает самых искренних слов признательности", - подчеркнул Абдразаков.

Оперная певица, выпускница театра Сан-Карло и участница проекта Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова

Анастасия Сагайдак также отметила, что счастлива принимать участие в фестивале: "Испытываю искреннее удовольствие от возможности выступить в рамках этой уже устоявшейся традиции. Для меня это действительно большая честь. Это мой первый визит в Тобольск".

5 июля на Красной площади шедевры мировой оперной классики - произведения Пуччини, Россини, Моцарта, Бизе, Чайковского, Рримского-Корсакова и других классиков, а также популярные песни советских композиторов - Пахмутовой, Магомаева, Мартынова, Зацепина, Бабоджаняна.

6 июля фестиваль продолжился выступлением во Дворце Наместника оркестра "Камерата Сибири" Тюменской филармонии ( худрук и главный дирижер Фаузия Тажина с новым проектом — "Тобольский манускрипт". Программа проекта основывается на реконструкции сочинений, входящих в уникальный памятник музыкальной культуры, репертуарной тетради, составленной в Тобольске в первой трети XVIII века. Солисты: Анна Недоспасова (клавесин, Новосибирск), Фаузия Тажина (скрипка).

В понедельник, 7 июля, в Церкви Захария и Елизаветы состоится концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии, художественный руководитель — заслуженный артист РФ Альберт Мишин. Для зрителей вход свободный. Организаторы просят всех желающих заранее пройти регистрацию по ссылке для учета ожидаемых гостей:лето-в-кремле.рф.

8 июля в День любви, семьи и верности в Большом зале драмтеатра пройдет концерт "Гори, солнце, ярче!" Хоровой капеллы Тюменской филармонии совместно с фольклорным ансамблем "ЯромилЪ".

12 июля на Красной площади Тобольска - заключительный концерт. В программе примут участие Тюменский филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника и исполнитель Мот.

XVI Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" проходит при поддержке правительства Тюменской области и администрации Тобольска. Организаторы: департамент культуры Тюменской области, ТКТО. Генеральный партнер фестиваля — компания СИБУР (sibur.ru/ru). Партнеры — ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение", ГАУ ТО "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" (VisitTyumen).