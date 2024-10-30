Шесть автомобилей подготовят тюменцы для передачи на фронт

В рамках акции "Тюмень для Победы" администрация города Тюмени передаст для нужд бойцов шесть автомобилей, сообщил глава города Максим Афанасьев.

По словам председателя правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдина Ибрагимова, от воинских частей поступает множество заявок на автомобили повышенной проходимости, такие как УАЗы и ГАЗы. Он положительно оценил состояние автомобилей, в числе которых есть "Нивы" и "ГАЗель". "Активисты первичного отделения № 300 партии "Единая Россия" проведут техосмотр и необходимый ремонт автомобилей. Таким образом, все машины будут полностью подготовлены для работы в непростых условиях. Автомобили помогут бойцам быть более мобильными, а значит более эффективно выполнять задачи командования", - отметил Афанасьев.