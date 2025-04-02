В Тюменской области возобновил работу портал "Паводок72"

Портал "Паводок72" в Тюменской области для оперативного информирования населения разраотали и запустили в 2024 году, к новому сезону сайт обновили и начали наполнять свежими новостями.

С помощью портала можно получить информацию о перекрытых и затопленных из-за паводка дорогах, разливах рек, местах сбора гуманитарной помощи, пунктах временного размещения граждан, пунктах вакцинации и гидропостах.

"Работу портала протестировал лично: сайт удобен и понятен в использовании, важная информация на нем появляется в режиме реального времени. На нем можно даже отслеживать масштабы паводка на обновляемой в реальном времени карте. Оперативные сводки, телефоны экстренных служб и другие полезные материалы выведены на главную страницу", - сообщил губернатор Александр Моор.