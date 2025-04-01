В Казанском районе продолжают возводить противопаводковые земляные насыпи

Прошлой весной в Казанском районе от большой воды пострадало 44 дома, к новому паводку защита населенных пунктов от большой воды будет усилена, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Больше всего домов в Казанском районе во время прошлогоднего рекордного паводка пострадало в деревне Большие Ярки. В марте во время рабочей поездки был здесь, на месте оценил обстановку. Для защиты строений и участков приняли решение построить противопаводковую земляную насыпь. Сейчас работы идут полным ходом. Из 874 метров насыпи уже готово – 350. Полностью завершить ее возведение строители планируют 4 апреля", - написал Моор в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщал, что у села Казанское в прошлом году на 650 метров увеличили длину существующих гидротехнических сооружений, построили противопаводковую земляную насыпь длиной 130 метров. У села Огнёво, куда в прошлом году также зашла вода, в феврале тоже сделали земляную насыпь - теперь от реки Ишим дома отделяет вал длиной 900 метров.

В целом весной в регионе планировалось обустроить 45 километров защитных насыпей. Подготовка к паводку идет в плановом режиме.