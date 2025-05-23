СберМобайл расширил дистрибуцию на Урале

Виртуальный мобильный оператор СберМобайл продолжает расширять своё присутствие в регионах. Теперь сим-карты оператора можно приобрести более чем в 1000 магазинах сети "Монетка" в Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях.

Запуск дистрибуции СберМобайла в "Монетке" на Урале – первый этап сотрудничества. В ближайшие месяцы возможность приобрести сим-карты мобильного оператора появится еще в 2000 супермаркетов сети по всей стране. Активировать приобретенную сим-карту можно самостоятельно в личном кабинете на сайте за считанные минуты.

СберМобайл уже обладает одной из самых масштабных сетей дистрибуции в России. Помимо сети "Монетка", приобрести сим-карты также можно в более чем 5 000 офисах Сбера по всей России и гипермаркетах "Лента", которых насчитывается 258 в 58 российских регионах.

Сергей Волков, генеральный директор СберМобайла:

Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам — и в прямом, и в переносном смысле. Расширение сети дистрибуции через "Монетку" — это ещё один шаг в сторону доступности и удобства. Мы хотим, чтобы подключение к СберМобайлу было простым, понятным и доступным в любом регионе страны. И делаем всё, чтобы человек мог всегда оставаться на связи — там, где ему это нужно.

Оператор работает на сетях МегаФона и t2, обеспечивая масштабное покрытие и качественную связь по всей России.