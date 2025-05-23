Паводок в Викулово сбавляет темп

Паводок в Викуловском районе приблизился к максимуму - подъем воды в реке замедлился - за сутки +3 см, в ближайшие дни верояно начало спада.

В этом году метеорологи прогнозировали в Викулово подъем воды до 1090 см при отметке опасного явления в отступление воды. 1000 см, на утро пятницы вода стояла на отметке в 1055 см.

"Прогноз, что уровень достигнет 1 090 см, не сбылся, но мы к этому были готовы. Тем не менее воды все равно много. В Викулово – 1055 см. В районе затоплено три низководных моста. Для защиты дорог от паводка в нескольких местах отсыпали обочины. Также от "большой земли" отрезано четыре населенных пункта, но связь с ними не прерывается: с помощью лодочных переправ людям своевременно и с запасом доставляют продукты. Подтоплений домов нет, дамбы и насыпи справляются", - сообщил о ситуации в муниципалитете губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам властей, в населенных пунктах дежурят пожарные машины, работают поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Всю необходимую помощь люди получают своевременно.