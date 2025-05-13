В Ишимском районе вода начала отступать с дорог

В Ишимском районе открыто движение по автомобильной дороге "Плешково-Бутырки", дорожные знаки сняты, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Движение по этой дороге было приостановлено из-за паводка 5 мая.

Подтопленными в Ишимском районе остаются шесть региональных дорог. К большинству населенных пунктов, куда они ведут, есть альтернативные пути въезда.

На данный момент в Тюменской области из-за половодья временно ограничено движение на 20 участках дорог. Большинство из них имеют низководные мосты, которые ежегодно подвержены подтоплению.