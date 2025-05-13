В Ишимском районе вода начала отступать с дорог

17:32 13 мая 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Ишимском районе открыто движение по автомобильной дороге "Плешково-Бутырки", дорожные знаки сняты, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Движение по этой дороге было приостановлено  из-за паводка 5 мая. 

Подтопленными в Ишимском районе остаются шесть региональных дорог. К большинству населенных пунктов, куда они ведут, есть альтернативные пути въезда. 

На данный момент в Тюменской области из-за половодья временно ограничено движение на 20 участках дорог. Большинство из них имеют низководные мосты, которые ежегодно подвержены подтоплению.

Теги: #ТО , дороги , Ишимский район , паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2025