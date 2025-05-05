Более тысячи заявлений на выплаты подали жители Тюменской области из-за паводка

На единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей могут рассчитывать жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня, заявления на выплату подали уже 1071 житель, около половины рассмотрены и одобрены, сообщил губернатор Александр Моор.

На матпомощь могут рассчитывать граждане, если из-за паводка они не могут проживать в своих домах, если их насеелнные пункты отрезаны водой от благополучных территорий, где не установлен региональный режим ЧС, если из-за подъема воды были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

"К 5 мая поступило уже 1071 заявление о предоставлении выплаты. Почти половина из них рассмотрена, принято положительное решение. Остальные заявки находятся в работе. Активно используем современные информационные технологии. Это позволяет заметно ускорить процесс рассмотрения", - написал в посте Александр Моор.

Как уже объяснил губернатор, введение режима чрезвычайной ситуации дает возможность облправительству и местным органам власти быстрее принимать решения для борьбы с паводком и устранения его последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. В случае угрозы подтопления режим ЧС на региональном уровне может быть введен в других населенных пунктах Казанского и Абатского районов, а также в Викуловском и Ишимском районах и городе Ишиме.