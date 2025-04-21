Река Ишим продолжает подъем в Тюменской области, но медленно

11:28 21 апреля 2025
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Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал очередной отчет с облета дронами реки Ишим, на нем видно, что вода все больше разливается по пойме, уже впритык подступила к насыпям, но уровень реки гораздо ниже рекордного прошлогоднего. 

"В селе Ильинка до отметки "опасное явление" еще больше 20 сантиметров. Учитывая, что вода здесь прибывает на два-три сантиметра в сутки, запас приличный. Ниже по течению также ситуация спокойная, населенным пунктам ничего не угрожает. В Викулово вообще уже несколько дней фиксируем спад", - написал Моор в своем телеграм-канале.

Ранее гидрологи прогнозировали превышение отметки "опасное явление" у Ильинки в Казанском районе на 7-9 апреля, затем уточнились до 18 апреля, теперь ждут на майские праздники. Губернатор в понедельник снова акцентировал внимание на нетипичное поведение реки из-за медленности подъема воды. По его словам, рекордов в этом года по паводку от нее уже не ждут, но вот, как и в прошлом году, уходить вода будет также медленно.

Теги: #ТО , Александр Моор , паводок
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