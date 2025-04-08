Ростелеком круглосуточно следит за ситуацией на реке Ишим в Казанском районе

"Ростелеком" в Тюменской области организовал круглосуточное видеонаблюдение для мониторинга паводковой ситуации на реке Ишим на приграничной в селе Ильинка Казанского района. С помощью IP-видеокамеры с широким углом обзора, высоким разрешением и датчиком освещенности "день-ночь", диспетчеры оперативного штаба по паводкам Тюменской области дистанционно могут отслеживать состояние реки.

Также "Ростелеком" на протяжении последних трех лет проводит модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в Тюменской области. В 2024 году, во время подтопления жилых домов на юге области, сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования предупреждали жителей о приближающейся опасности звуком сирен и через громкоговорители.

В связи с существующей угрозой подтопления территорий муниципальных образований с 27 марта в регионе действует режим повышенной готовности. Помимо этого, на территории области продолжает действовать режим ЧС, объявленный в регионе 8 апреля прошлого года.