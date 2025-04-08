Тюменский губернатор сообщил о стабилизации ситуации на реке Ишим в Казанском районе

Уровень воды в Казанском районе стабилизировался. Ниже по течению в Ишиме и селе Абатском река продолжает прибывать, в среднем от 20 до 25 сантиметров, заявил губернатор Александр Моор.

Он отметил, что каждый день начинает с просмотра аэросъемок из Приишимья. В Ильинке еще вчера наблюдался лёд, сегодня его уже практически нет.

На реке Ишим открыто пять дополнительных гидропостов. Это позволяет оперативно получать информацию и быть готовыми к тому, что ситуация начнет стремительно меняться.

Ранее Моор со ссылкой на уточненный прогноз Росгидромета информировал, что рекордов 2024 года по наводнению в регионе не ожидается, но превышение отметок опасного явления на реке Ишим возможно в четырех муниципалитетах.

По данным Тюменского ЦГМС на утро 8 апреля, на гидропосту в Ильинке за сутки вода поднялась на 2 см - до 736 см, в Ишиме река прибыла на 25 см - до 538 см, в Абатском - на 24, до 616 см. Отметки опасного явления для них 800, 850 и 960 см соответственно.

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