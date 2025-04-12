Метеорологи отсрочили до 18 апреля превышение отметок опасного явления на реке Ишим в Казанском районе

18:30 11 апреля 2025
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Метеорологи скорректировали прогноз. Полагают, что отметка "опасное явление" у села Ильинка Казанского района на реке Ишим может быть достигнута к 18 апреля. При этом вода прибывает медленнее, чем в прошлом году, сообщи губернатор Александр Моор.

Ранее ожидалось, что вода на гидропосту в Ильинке превысит отметку опасного явления 7-9 апреля.

По словам главы региона, подготовка к паводку в Казанском, Ишимском, Викуловском, Абатском районах и городе Ишима продолжается в плановом режиме. Для получения оперативной информации в муниципалитетах по руслу Ишима активно используют квадрокоптеры.

 

 

 

Теги: Александр Моор , паводок
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