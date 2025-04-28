Режим ЧС объявлен в Казанском районе, где река Ишим вышла из берегов

У села Ильинка Казанского района за сутки вода в реке Ишим прибавила на 12 см и на утро понедельника, 28 апреля, достигла 803 см, что на 3 см выше отметки опасного явления. Власти региона объявили режим ЧС в районе.

"Режим ЧС позволяет более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать последствия, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов", - пояснил губернатор Александр Моор.

В целом интенсивность паводка на реке Ишим выросла. Так, в селе Казанском за сутки – плюс 21 см. Из-за подтопления рассматривается возможность закрытия движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге с. Казанское – д. Малые Ярки – с. Пешнево. Будет организован объезд.

Все дамбы и земляные насыпи, возведенные для защиты населенных пунктов, – в порядке, их состояние – под постоянным контролем. Есть хороший запас по высоте защитных сооружений. Пик паводка – впереди, возможно достижение и даже превышение отметок 2017 года.

На завтра синоптики выпустили штормовое предупреждение. Сильный ветер, снег с дождем. Поэтому необходимо организовать круглосуточное окарауливание дамб и насыпей. Главное – сберечь жизни и здоровье людей, а также минимизировать экономический ущерб.