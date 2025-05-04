Моор: Уровень воды в Ишиме за сутки поднялся на полметра, пик паводка в ближайшие дни

Подъем воды в реке Ишим в Ишимском районе и городе Ишиме усилился и уже превышает отметку опасного явления на 72 сантиметра. В черте города в зоне подтопленная аэроклуб и несколько садоводческих обществ, в Ишимском районе дорога из Ишима в сторону Синицынского бора и расположенных там населенных пунктов еще вчера оказалась под водой, у въезда в село Плешково также вода.

"Интенсивность прибытия воды в реке у города Ишима возросла. ... Во всех магазинах, которые находятся в подверженных подтоплению населённых пунктах, имеется необходимый запас продуктов длительного срока хранения: соль, сахар, мука, крупы, макароны, консервы. Также завезли запасы бутилированной питьевой воды. ... Пик паводка в Ишиме ожидаем в ближайшие дни", - сообщил губернатор Александр Моор.

По данным администрации Ишима, ситуация на территории города серьёзная. "Вода в главной водной артерии города продолжает прибывать. Дамбы и насыпи держат. Сейчас важно контролировать их состояние, потому организовано круглосуточное окарауливание дамб и насыпей. Имеется запас мешков, плёнки, песка для укрепления дамб и насыпей на случай ухудшения ситуации. Все службы наготове. С целью обеспечения безопасности ведётся дежурство правоохранительных органов", - сообщил глава города Федор Шишкин. Выполнено отключение ресурсов на территориях подтопления (сады, авиаспортклуб). На случай эвакуации подготовлены пункт временного размещения, место для складирования мебели и бытовой техники, приют для животных.

В Ишимском районе в зоне вероятного подтопления 19 населенных пунктов. Накануне вода зашла в Симонова. "В районе первые подтопленные территории зафиксированы в деревне Симонова — вода зашла на четыре участка с домами. Постоянно проживающих граждан в этих домах нет. Они используются жителями города в летний период. Ситуация находится под контролем, но я призываю жителей следить за официальными сообщениями", - отметил глава района Сергей Ломовцев.

Жителей населенных пунктов просят сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

Напомним, в этом году паводок прогнозировали на уровне 2017 года, до этой отметки еще 60 см. В 2024 году вода понималась до 1064 см.