Моор ввел режим ЧС регионального уровня в селах Казанского и Абатского районов

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов начнет действовать с 1 мая, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

28 апреля в Казанском районе был объявлен режим ЧС муниципального уровня.

"Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов. Жители населенных пунктов, в которых будет установлен режим ЧС регионального уровня, смогут обратиться за единовременной материальной помощью. Право на ее получение имеют только те граждане, которые в результате чрезвычайной ситуации потеряли возможность проживать в своих домах, или если прервано транспортное сообщение с благополучными территориями, или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы", - пояснил принятое решение Моор.

Губернатор также сообщил, что при возникновении угрозы подтопления готов ввести режим ЧС регионального уровня в населенных пунктах Викуловского, Казанского, Ишимского районов и Ишиме.