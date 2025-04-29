Ишим из-за прогнозируемого шторма укрепляет временные земляные насыпи у реки

18:00 28 апреля 2025
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Временные земляные насыпи, которые возвели на трёх участках с низким рельефом для защиты города от большой воды, в понедельник укрепляли в городе Ишима, сообщил мэр Федор Шишкин.

"Сотрудники Спецавтохозяйства, Водоканала, администрации города укрывают насыпи ещё одним слоем плёнки, закрепляя это мешками с грунтом. 29 апреля ожидается очень сильный ветер с порывами 25-28 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, так что готовимся к шквалистому ветру, контролируем состояние насыпей и следим за подъёмом уровня воды в реке Ишим", - рассказал Шишкин. 

Аналогичное штормовое предупреждение есть по Казанскому району, где ввели режим ЧС. Губернатор Моор поручил организовать круглосуточное окарауливание дамб и насыпей. "Главное – сберечь жизни и здоровье людей, а также минимизировать экономический ущерб", - подчеркнул он.

Теги: #ТО , Александр Моор , паводок
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