Ишимское село Пахомова обесточили из-за паводка

Решением штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области в понедельник вечером отключена электрическая энергия в селе Пахомова Ишимского района в связи с подъемом уровня воды в реке Ишим. Отключение будет действовать до особого распоряжения, сообщили в областном департаменте ЖКХ.

Энергетики контролируют ситуацию на подтопленных территориях в Ишиме и Ишимском районе. В минувшие выходные штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области провёл шесть заседаний, на которых рассмотрены предложения муниципалитетов и энергетических компаний по временному отключению потребителей в связи с подъемом уровня воды в реке Ишим.

2 мая отключено электроснабжение СНТ "Машиностроитель-1", СНТ "Машиностроитель-2", СНТ "Швейник", Парка отдыха и Турбазы на территории Синицынского бора.

3 мая приняты решения об отключении электрической энергии в СНТ "Ишимсельмаш-1", АНО ДПО "Ишимский АТСК ДОСАФ России", села Борки и СНТ "Машиностроитель-2" (ТП-212).

4 мая из-за угрозы подтопления оборудования принято решение об отключении электрической энергии в СНТ "Солнечное" Ишимского района.

Директор департамента ЖКХ ТО, замруководителя штаба Семён Тегенцев:

Без крайней необходимости оставлять людей и объекты без электроэнергии нельзя, поэтому все принимаемые Штабом решения детально и оперативно обсуждаются. Эксперты работают круглосуточно. Как только позволят условия, электроснабжение будет восстановлено.

По данным энергетиков, на утро 5 мая в пойменной зоне реки было подтоплено 1015 опор.