Пик паводка в Ишиме пройден

В городе Ишиме вода в реке Ишим начала постепенно снижаться. Достигнув отметки 945 см на утро вторника, вода пошла на спад - на утро среды уровень воды в реке на гидропосту в городе опустился до 943 см.
"Спад за последние сутки отмечен и в Ишиме – минус два сантиметра. Таким образом, повторения значений 2017 года не случилось", - сообщил губернатор Моор.
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