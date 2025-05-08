Пик паводка в Ишиме пройден

16:00 07 мая 2025
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В городе Ишиме вода в реке Ишим начала постепенно снижаться. Достигнув отметки 945 см на утро вторника, вода пошла на спад - на утро среды уровень воды в реке на гидропосту в городе опустился до 943 см.

"Спад за последние сутки отмечен и в Ишиме – минус два сантиметра. Таким образом, повторения значений 2017 года не случилось", - сообщил губернатор Моор.

Теги: Александр Моор , Ишим , паводок
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