В Викуловском районе река Ишим превысила отметку опасного явления

В Викуловском районе продолжает прибывать вода - за сутки ее уровень поднялся еще на 27 сантиметров и превысил отметку опасного явления на 11 сантиметров. Водой отрезаны четыре населенных пункта, подтопленных домов на данный момент нет, заявил губернатор Александр Моор.

Моор отметил, что сейчас Викулово - единственный муниципалитет по руслу Ишима, где наблюдается стабильный рост. В остальных районах паводок отступает. Но и здесь интенсивность подъема воды снижается, в ближайшие дни ожидается пик паводка.

В Викулово, как и вдругих районах Приишимья, в этом году прогнозировали паволок на уровне 2017 года, выше по течению вода до прогнозного уровня не поднялась нигде. В Викулово изначально метеорологи прогнозировали достижения уровня в 1 090 см. При возведении насыпей ориентировались на него: возвели в населенных пунктах временные насыпи, защитили низкие места. В Викулово отремонтировали участок дамбы, пострадавший в прошлом году. Сейчас все укрепления со своей задачей справляются, подтопления жилых домов нет.

В р отрезанных от благополучных территорий водой населенных пунктах к такому развитию событий готовились, заранее сделали запасы продуктов, на местах дежурят пожарные машины. В зонах перекрытия работает лодочная переправа. Ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.