Более полутора тысяч жителей Приишимья получили матпомощь из-за паводка

В связи с нарушением условий жизнеобеспечения из-за паводка на реке Ишим единовременную материальную помощь в 15 675 рублей на человека на 13 мая получили 1 518 жителей 15 населенных пунктов Казанского, Ишимского, Абатского районов и города Ишима, где установлен режим ЧС регионального уровня.

С 13 мая в список таких территорий добавили абатские деревни Ефимова и Бокова, которые оказались отрезанными паводком от благополучных территорий.

"В ходе рабочей поездки в Абатский район проанализировали, как идет работа по поддержке жителей региона, пострадавших от паводка. Подать документы на предоставление единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей на человека могут жители еще двух населенных пунктов Абатского района – это деревни Ефимова и Бокова. Подписал соответствующее постановление. Делаем все, чтобы сохранить проезд по дороге Абатское – Викулово, иначе отрезанных от "большой земли" населенных пунктов будет больше. Сейчас в муниципалитете их семь", - сообщил губернатор Моор по итогам поездки в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что прием заявлений на предоставление единовременной материальной помощи продолжается.