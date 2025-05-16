В Викуловском районе паводок набирает обороты

Вода в реке Ишим на территории Викуловского района начала прибывать интенсивнее, на гидропосту в селе Балаганы за сутки уровень вырос на 81 см, в Викулово – на 50 см. До отметки "опасное явление" в районном центре осталось 95 см, сообщил губернатор Александр Моор.

в муниципалитете усиленно следят за состоянием защитных сооружений, ситуация под контролем.

На утро пятницы на гидропосту в Викулово уровень воды поднялся до 905 см, отметка опасного явления - 1000 см. В этом году паводок ожидается по масштабам, сходим с 2017 годом, тогда на пике паводка вода поднялась до 1097 см.