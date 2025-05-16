Режим ЧС регионального уровня ввели в двух деревнях Абатского района и двух СНТ Ишимского района

В Казанском, Ишимском районе, Ишиме и Абатском районе паводок медленно идет на спад, но по-прежнему уровень воды еще высокий, в связи с этим правительство Тюменской области приняло решение о расширении режима ЧС регионального уровня и внесении в список деревень Юрга и Черемшанка Абатского района, а также садовых товариществ "Борки" и "Солнечный" Ишимского района.