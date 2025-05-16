В Ночь музеев спрос на такси в крупных городах вырастает больше чем на треть

В Ночь музеев, которая состоится с субботы на воскресенье, количество заказов такси в Тюмени может быть на 30-40% больше, чем в обычную ночь, поездки в это время могут подорожать на 15-20%, сообщили в Яндекс Go.

В сервисе отмечают, что машин на линии в эти часы становится больше, но спрос всё равно превышает предложение. "Во время резких скачков спроса может возникать повышающий коэффициент. Так, когда много людей одновременно заказывают такси после закрытия музеев и машин не хватает на все заказы, цены на поездки могут временно увеличиваться на 15-20%", - отмечают в Яндекс Go.

Построить маршруты между разными музеями и увидеть движение ночных автобусов в реальном времени можно в сервисе "Транспорт" в Яндекс Go. В прошлую Ночь музеев количество пользователей, строивших маршруты на общественном транспорте ночью, было на 22% больше, чем неделей ранее.