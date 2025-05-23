Тюменка представила свой регион и Россию в Корее на соревнованиях по кроссфиту

Тюменская спортсменка Анна Иванова 23 мая отправилась в Корею, чтобы защитить честь страны на полуфинале CrossFit Games. Это соревнование является одним из крупнейших мировых событий в сфере кроссфита. В 2024 году Анна заняла на нем 4 место, уступив призовые места представительницам Кореи и Турции.

"Мечта каждого профессионального кроссфитатлета – выступить в финальном этапе соревнований CrossFit Games. Для меня это сравнимо Олимпиаде. Я очень много готовилась и работала, чтобы осуществить эту мечту", – говорит она.

Сейчас участнице 22 года. По результатам онлайн-отбора она входит в 550 лучших спортсменов мира, является 15-й по уровню подготовки в Азии и четвертой в Российской Федерации. Всего на участие в турнире подали заявки более 90 000 спортсменок из Китая, Кореи, Израиля, Японии, Турции, Ирана, ОАЭ и других стран. На очный этап, который проходит с 29 мая по 2 июня, приглашены 40 из них.

Девушка является мастером спорта по спортивной гимнастике, мастером спорта по тяжелой атлетике, призером множества региональных и всероссийских соревнованиях. Она – первый атлет из Тюменской области, который вышел на мировой уровень в данном виде спорта.

На Crossfit Games спортсменам предстоит в максимально ограниченные временные рамки выполнять серию заданий. Например, в одном из них участники подряд выполнят упражнение "гребля" на 24 калории, сделают 30 выходов силой на перекладине, 30 рывков гантели на 32,5 килограмма и пройдут 20 метров выпадами над головой с гантелью 32,5 килограмма.