Трассу Тюмень-Омск у села Абатского вновь защитят от воды насыпями

При подготовке к паводку в центре внимания тюменских властей и дорожных служб вновь оказался участок федеральной автодороги Р-402 Тюмень – Омск в Абатском районе. К 10 апреля там планируют возвести земляные насыпи, которые в случае разлива реки Ишим должны будут защитить важнейшую автомагистраль от затопления.

"В 2024-м вода у села Абатское поднялась на метр выше уровня самой трассы. Чтобы защитить дорогу, мы возвели земляные насыпи с обеих сторон. В этом году будем действовать по схожему плану. Главное – защитить трассу и сохранить транспортное сообщение. Напомню, что Р-402 – единственная дорога, которая связывает восток и запад нашей страны", - сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале после осмотра дороги.

Предварительный прогноз Гидромета пока показывает, что у Абатского вода в реке Ишим не поднимется выше уровня 2017 года, тогда она не поднималась выше дорожного полотна. Тем не менее, власти в этом году исходят из худших сценариев и ориентируются на опыт прошлого года, который стал рекордным по паводку за всю историю наблюдений.