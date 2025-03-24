Моор проверил состояние дамб в Приишимье

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Росгидромет предварительно анонсировал высокий уровень воды в реке Ишим этой весной, в зоне вероятного подтопления в этом году в Тюменской области могут оказаться населенные пункты пяти муниципалитетов. Три из них в минувшую пятницу посетил губернатор Александр Моор.

Райцентр Казанского района первым был в этом списке. Муниципалитет граничит с Казахстаном и первым принимает половодье на реке. В этом году тут готовятся к повторению прошлогоднего рекорда. "Чтобы защитить село, в прошлом году мы на 650 метров увеличили длину существующих гидротехнических сооружений, построили противопаводковую земляную насыпь длиной 130 метров", – отметил глава региона.

В селе Огнёво, где предыдущий раз от воды пострадали жилые дома, возвели защитную насыпь в 900 метров.

По Ишиму, Ишимскому, Абатскому и Викуловскому району подъем воды в реке ожидается на уровне 2017 года, но тоже выше отметок критического явления, поэтому муниципалитеты готовятся, исходя из опыта 2024 года.

В Ишимском районе в прошлом году вода зашла в ряд населенных пунктов, в том числе в Плодопитомник, где вода сменила течение и разрушила дамбу. К этому сезону ее возвели вновь, для надежности отодвинув на 30 метров от берега.

В городе Ишиме критичной ситуация была на трех участках вдоль береговой зоны — жилые дома там защищали мешками с грунтом. С учетом этого опыта два дома выкупили и снесли. Это позволило сделать постоянную земляную насыпь для защиты остальных домов.

Подводя итоги поездки, глава региона в очередной раз подчеркнул, что главная задача власти и органов местного самоуправления – сберечь жизни и здоровье людей и минимизировать последствия паводка. В скором времени он планирует проинспектировать подготовку к паводку в Абатском и Викуловском районах.