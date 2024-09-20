Тобольские фермеры поделились своими козами с пострадавшими от паводка в Вагае

11:14 20 сентября 2024
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Семья Маметовых - Ибатулла и Фаусия - из деревни Масловой из Тобольского района безвозмездно передала 18 коз соседям из Вагайского района, чьи дома и подворья во время весеннего паводка пострадали от подтопления. Фермеры доставили коз из личного хозяйства нуждающимся семьям на развитие подсобного хозяйства.

"В деревне без живности никак, и мы надеемся, что наша поддержка поможет людям, которым сегодня приходится нелегко, обрести уверенность", — считают Маметовы.

Ранее неравнодушные жители Тобольского района также передали соседям из Вагая запасы корнеплодов и овощей. Когда груз доставили адресатам, жители населённых пунктов сердечно поблагодарили их за поддержку.

Теги: Вагайский район , помощь , Тобольский район , фермеры
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