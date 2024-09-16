В Ишимском районе отремонтировано около 80% затопленных при паводке домов

Губернатор Александр Моор в Ишиме и Ишимском районе побывал в домах, которые пострадали весной из-за наводнения.

В Ишиме ремонтируют 8 домов. В части помещений работы уже завершены, в остальных – высокая степень готовности. Сергей Захаров живет рядом с рекой, в переулке Южный. У него в доме вода повредила пол. Сейчас Сергей меняет покрытие, также предстоит утеплить цоколь. Затраты компенсировали из областного бюджета.

Александр Моор:

В целом готовность всех пострадавших домов в Ишимском районе сейчас составляет около 80 процентов. Общая задача – завершить остальные ремонты до начала отопительного сезона. Это касается всех муниципалитетов, которые пострадали от паводка. Работа идет по плану. В приоритете – семьи участников специальной военной операции, а также одинокие пожилые люди, которым никто, кроме нас, не сможет помочь.

Люди, дома которых в результате паводка стали непригодны для жизни, получают средства на приобретение нового жилья. Большинство таких выплат уже сделано. Тем, кто не успеет приобрести или самостоятельно отремонтировать жилье до зимы, предоставят жилые помещения из маневренного фонда. Этот вопрос на личном контроле губернатора и глав муниципалитетов.

Александр Моор еще раз выразил признательность всем жителям региона, которые принимали участие в борьбе с паводком и его последствиями: