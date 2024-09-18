В инфопарке на Цветном бульваре 20 сентября будет День цифры

20 сентября в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" пройдет День цифры. В течение дня жителей ждут интересные и полезные ИТ-мероприятия, сообщает информационный центр правительства региона.

Основные актиновсти дня:

10:00 — лекция по киберграмотности

12:00 — семинар "Цифровые решения для граждан"

13:30 — мастер-класс по сборке компьютера

13:30 — ИТ-викторина с вопросами от нейросети

10:45 — Квиз-плиз с тематикой ИТ

На площадке можно будет поиграть в лазертаг, потанцевать в JustDance, сыграть в ретро-игры на гигантском джойстике и посмотреть на битву роботов на специальном полигоне Центра робототехники и АСУ - это будет яркое зрелище от самых лучших робототехников Тюменской области.