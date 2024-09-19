Путин наградил двух тюменцев медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин поощрил двоих специалистов из Тюменской области
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работы медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" награждены начальник управления департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Рустем Бетляев и первый проректор Тюменского государственного университета Андрей Толстиков.
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