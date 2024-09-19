Более 114 тысяч сеянцев сосны высадят под Тюменью в эту субботу

114 400 деревьев высадят в Тюменском районе 21 сентября - ключевое мероприятие по посадке деревьев в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" в Каменском участковом лесничестве недалеко от деревни Речкина начнется в 10:00, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Под посадку отведен лесной участок площадью 26 гектаров, пострадавший от пожара весной 2023 года. В ходе акции здесь планируется высадить 114 400 хвойных сеянцев сосны, выращенных в этом сезоне в Голышмановском питомнике Тюменской авиабазы.

В мероприятии примут участие работники лесной отрасли, трудовые коллективы Тюмени и Тюменского района, представители общественных организаций, образовательных учреждений. Организаторы получили более двух тысяч заявок от жителей, желающих присоединиться к акции.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области сообщили, что самая масштабная в России лесовосстановительная акция стартовала в этом году уже в шестой раз. В регионе она традиционно пройдет во всех лесничествах. Что касается горельника у деревни Речкина, то первые сеянцы там в этом сезоне уже высаживали - за весну лесовосстановление проведено на площади 34,5 гектара.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в поддержку национального проекта "Экология".