Степан Киричук: “Тюмень богата на инновации - другие субъекты у нас многое берут как образец”

15:03 18 сентября 2024
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Фото - https://duma.tyumen-city.ru

Город Тюмень активно развивается, успешно взаимодействует по разным направлениям с другими российскими городами и  муниципалитетами нашей области,  перенимает их лучшие практики и щедро делится своими наработками  по развитию комфортной городской среды, поддержке предпринимательства и в других сферах. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии  по городскому общественному самоуправлению, которая состоялась в Тюменской городской думе под председательством Степана Киричука. 

О  межмуниципальном сотрудничестве городов и стран,  совместной деятельности Тюмени с другими муниципалитетами депутатам рассказала директор департамента экономики и стратегического развития горадминистрации  Мария Туганова. По ее словам, Тюмень состоит в трех организациях межмуниципального сотрудничества: Союзе российских городов, ассоциации "Города Урала" и Совете муниципальных образований Тюменской области. В этих объединениях обсуждаются актуальные для всех участников вопросы, касающиеся  комплексного развития территорий, совершенствования городской инфраструктуры, общественного транспорта и дорожного хозяйства и так далее. Помимо этого, у Тюмени есть  соглашения о сотрудничестве с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами, Ноябрьском, Казанью, Пермью, Екатеринбургом и Владикавказом, которые включают обмен опытом, проведение совместных мероприятий и заключение соглашений с другими российскими и зарубежными городами и субъектами.

После доклада депутат Сергей Пыхалов поднял вопрос взаимодействия Тюмени с районами, примыкающими к городу. Члены постоянной комиссии решили вынести эту тему на одно из следующих заседаний.

“Тюмень богата на инновации - другие субъекты у нас многое берут как образец. Например, один из городов взял за основу проект Затюменского парка и повторил у себя. Муниципалитеты берут наш опыт работы, связанный с ремонтом жилья, строительством. Тюменский опыт инициативного бюджетирования растиражирован на всю страну. Администрация города самостоятельно написала положение и внедрила это инициативное бюджетирование, а позже был принят федеральный закон. Мы были первыми”, — отметил после заседания комиссии в беседе с журналистами Степан Киричук.

Теги: Киричук , сотрудничество , Тюменская городская дума
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