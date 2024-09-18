Тюменские школы и детсады начали учебный год во всеоружии

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию заслушали и приняли к сведению информацию администрации Тюмени о готовности муниципальных общеобразовательных организаций города к началу 2024–2025 учебного года.

Руководитель департамента образования и администрации города Тюмени сообщила, что перед началом учебного года была создана комиссия. В еесостав были включены представители администрации города Тюмени, Главного управления МЧС России по Тюменской области, ОМВД, Управлениявневедомственной охраны, войск национальной главы России по Тюменской области и тюменского городскогоотделения профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. В результате проведенных проверок к началу нового учебного года принято 57 муниципальных общеобразовательных организаций (98 корпусов) и 55 муниципальных дошкольных образовательных организаций (162 корпуса).

Одним из важных вопросов, в том числе подлежащих и проверке комиссии, является антитеррористическая безопасность. На всех объектах организована физическая охрана, пропускной и внутриобъектовыйрежим, иные тревожные сигнализации, установленная система видеонаблюдения, заведены журналы учета посетителей, проводятся ежедневные обходы территорий зданий. 27 августа состоялась тренировка. Что касается соблюдения правил безопасности дорожного движения, среди детей и родителей проводится большая разъяснительная работа, подходы ко всем школам и детсадам также соответствуют требованиям.

Перед началом учебного года были проведены текущие ремонты в 43 детсадах (77 корпусов) и в 37 школах (48 корпусов). К концу этого или в начале следующего года ожидается сдача в эксплуатацию школы и детсада в микрорайоне Мелиораторов.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, как часто в образовательных учреждениях города проводятся тренировки по эвакуации. По словам представителя администрации, такие профилактические мероприятия в школах проводятся ежеквартально или чаще.

Депутату Дмитрию Ошуркову на вопрос, есть ли в городских школах необходимое оборудование для предметов "Труд (технология)" и физкультура, в которую добавлены новые виды спорта, ответили, что образовательные учреждения укомплектованы всем необходимым для организации учебного процесса.

“Сегодня депутаты имели возможность увидеть, насколько разноплановая деятельность в системе образования у нас в городе Тюмени, и что действительно реализуется системный подход буквально во всех направлениях, которыми занимается департамент образования и администрация города Тюмени. Уверена, что наши дети в надежных руках и под особым контролем”, - резюмировала обсуждение заместитель председателя постоянной комиссии по социальному развитию Екатерина Вешкурцева.