Тюменские таможенники передали МЧС чайники и электрическую печь

Металлические чайники и турецкую электропечь передали тюменские таможенники Главному управлению МЧС России по Тюменской области. Они будут использоваться по назначению пожарно-спасательными отрядами, сообщили в пресс-службе таможни.

Коммерческую партию чайников таможенники выявили в аэропорту Сургута у пассажира, прилетевшего из Таджикистана. При таможенном досмотре у мужчины обнаружили 16 металлических незадекларированных чайников, которые он привез для своего кафе.

Электропечь изъяли в аэропорту Рощино. Мужчина, прилетевший из Баку, перемещал ее в сопровождаемом багаже. Экспертиза подтвердила, что перемещаемое оборудование — это электрическая плита, которая используется для приготовления популярных блюд фастфуда. В ходе устного опроса выяснилось, что гражданин планировал работать поваром, а установку турецкого производства привез по просьбе родственника, который является директором одного из тюменских заведений общепита.

В обоих случаях товары не относились к категории для личного пользования. Владельцы планировали использовать их в коммерческих целях. Пассажирам требовалось пройти в "красный" коридор и задекларировать продукцию, а также уплатить положенные таможенные платежи. За недекларирование таможенники возбудили дела об административных правонарушениях. Затем таможня передала материалы в суд, который обратил имущество в собственность государства путем конфискации.

Начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян: