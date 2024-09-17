Мэр Тюмени запустил детский конкурс видеопрезентаций по произведениям Константина Лагунова.

16 сентября исполнилось сто лет со дня рождения Константина Яковлевича Лагунова — почётного гражданина Тюмени и известного писателя. Его творчество имеет огромное значение для Тюменской области, которой в этом году исполнилось 80 лет. Глава города Максим Афанасьев предложил ученикам тюменских школ провести конкурс видеопрезентаций по произведениям прозаика.

"У многих из нас в детстве была оранжевая книга с изображением Ромки и его друзей. Я с интересом читал о приключениях героев и, как и тысячи детей, ждал, когда "в телевизоре" покажут мультфильм о них Популярность произведений Лагунова можно объяснить просто: в историях писателя предстают образцы храбрости, решительности, верности, трудолюбия и настоящей дружбы — главных ценностей, которые всегда выручают героев в тяжёлых ситуациях. "Мир держится дружбой" — писал он. И это действительно так! Его книги актуальны и сегодня", - считает Афанасьев.

Оценивать конкурсные работы будут эксперты Тюменского образовательного канала. Победителей назовут на открытии парка Константина Лагунова в Восточном административном округе.

Глава города напомнил, что звание почетного гражданина Лагунову присвоено 29 июля 1994 года. Решение Тюменской городской думы о присвоении этого звания за подписью тогдашнего главы местного самоуправления Степана Киричука, а также письма поддержки о присвоении писателю звания "Почетный гражданин города Тюмени" от Тюменской писательской организации и коллектива Тюменского областного краеведческого музея хранятся в архиве. В одном из писем указано, что детские книги Константина Лагунова были изданы полумиллионным тиражом.