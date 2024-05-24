Глава МЧС ознакомился с паводковой обстановкой в Тюменской области

Самая напряженная обстановка с паводком в Тюменской области складывается в Вагайском районе, к приходу большой воды готовятся Тобольск и Тобольский район, по руслу Ишима и Тобола, где вода уже отступила, ведутся разбор временных насыпей и обработка домов и участков, сообщил глава региона Александр Моор, выступая с докладом на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводка, которое провел в Тюмени глава МЧС России Александр Куренков.

Александр Моор отметил, что в освобожденных от паводка населенных пунктах идет демонтаж временных защитных сооружений, проводится дезинфекция домовладений, работают комиссии по оценке ущерба.

Александр Куренков поручил принять исчерпывающие меры для защиты населенных пунктов и оказания помощи пострадавшим, а также усилить работу по восстановлению жилого фонда. Большую часть работ необходимо завершить в течение трех летних месяцев. При этом от федеральных органов исполнительной власти требуется не только контроль, но и оперативное принятие управленческих решений при оказании всесторонней помощи регионам, заявил глава МЧС России.